Російські запаси радянської зброї закінчаться до кінця 2025 року. Таким чином, глава Кремля Володимир Путін може почати переговори на початку наступного року. Про це йдеться в аналітичній статті «The guardian».



«До кінця 2025 року у Путіна закінчаться деякі найважливіші види військової техніки радянської епохи, тому він може розпочати переговори на початку наступного року», — йдеться в повідомленні.



При цьому, у статті вказується, що Росія продовжить воювати і посилюватиме атаки на мирне населення, якщо переговори пройдуть не так, як йому хотілося.



Дональд Трамп може провести переговори в стилі Путіна. Росія завжди вимагала демілітаризовану Україну під фактичним контролем Кремля. В оточенні Трампа є люди, які можуть погодитися на це, особливо якщо Росія розірве свої військові зв'язки з Китаєм.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація за останній тиждень випустила сотню авіаційних бомб та ударних дронів-камікадзе. Крім того, росіяни обстріляли нашу країну за допомогою понад 20 ракет.