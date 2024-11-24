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РФ воюватиме до кінця 2025 року, але Путін готовий до переговорів — The Guardian

24 листопада 2024, 17:11

РФ воюватиме до кінця 2025 року, але Путін готовий до переговорів — The Guardian

Російські запаси радянської зброї закінчаться до кінця 2025 року. Таким чином, глава Кремля Володимир Путін може почати переговори на початку наступного року. Про це йдеться в аналітичній статті «The guardian». 

«До кінця 2025 року у Путіна закінчаться деякі найважливіші види військової техніки радянської епохи, тому він може розпочати переговори на початку наступного року», — йдеться в повідомленні.

При цьому, у статті вказується, що Росія продовжить воювати і посилюватиме атаки на мирне населення, якщо переговори пройдуть не так, як йому хотілося.

Дональд Трамп може провести переговори в стилі Путіна. Росія завжди вимагала демілітаризовану Україну під фактичним контролем Кремля. В оточенні Трампа є люди, які можуть погодитися на це, особливо якщо Росія розірве свої військові зв'язки з Китаєм.

 Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація за останній тиждень випустила сотню авіаційних бомб та ударних дронів-камікадзе. Крім того, росіяни обстріляли нашу країну за допомогою понад 20 ракет.

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