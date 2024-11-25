ДРГ РФ намагалася прорватися до Харківської області: у окупантів є втрати

На півночі Харківської області намагалася пройти ДРН. Фото: В'ячеслав Задоренко

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.



«У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка і була зупинена нашими оборонцямии», — зазначив він.



За словами Задоренка, частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші — відступили назад до Бєлгородської області.



Час від часу росіяни намагаються «промацувати» позиції українських військових, засилаючи своїх диверсантів. Чиновник зазначив, що це свідчить лише про міцність нашої оборони та злагоджені дії ЗСУ з ліквідації окупантів.



Раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили, що солдати РФ зайшли до села Грем'яч Чернігівської області та встановили там триколор. Проте у Державній прикордонній службі України спростували цю інформацію.