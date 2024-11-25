Війська РФ вранці обстріляли Слов`янськ: прилетіло в промзону

У понеділок, 25 листопада, російські військові вдарили по Слов'янську на Донеччині. Під удар потрапила промислова зона, є пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Приблизно об 11:00 місто в черговий раз зазнало ворожих обстрілів. Попадання в промзону біля «Пльонки», — зазначив він.



За словами Ляха, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у приватних будинках.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що російські війська 24 листопада обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області.