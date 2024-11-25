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«Ситуація загрозлива»: РФ накопичила велику кількість військових неподалік міста Часів Яр

25 листопада 2024, 14:45

«Ситуація загрозлива»: РФ накопичила велику кількість військових неподалік міста Часів Яр

Ситуація у Часовому Яру загрозлива. Фото: скриншот Ситуація у Часовому Яру загрозлива. Фото: скриншот

Ситуація у Часовому Яру Донецької області складна через активне настання російських окупантів. Російські солдати знаходяться поряд з містом. Про це повідомила речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі «Суспільне. Студія».

«Мушу визнати, що ситуація в Часовому Яру загрозлива. Ворог вже накопичив значну кількість військ і починає застосовувати різні тактики, сподіваючись, що одна з них спрацює. Поки що ми їх стримуємо, проте ситуація загрозлива. Ворог намагається атакувати», — розповіла вона. 

За словами речниці, дуже багато військовослужбовців російської армії вже знаходяться поряд з містом. 

Раніше ми писали, що війська РФ захопили Катеринівку та Юріївку в Донецькій області, а також просунулися біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

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