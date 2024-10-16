Росія вдарила по промисловому об'єкту в Тернопільській області, почалася пожежа

Росія завдала удару по промисловому об'єкту на Тернопільщині, там почалася масштабна пожежа. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.



«Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа», — зазначив начальник Тернопільської ОВА.



Співробітникам ДСНС вдалося швидко локалізувати та ліквідувати пожежу. Загиблих та травмованих немає.



Вночі, о 02.12, у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що «Шахеди» рухаються у бік Тернопільщини до району міста Тернопіль.



У місцевих пабліках жителі зафіксували вибухи. Раніше армія РФ вже атакувала Тернопіль, де відбулося влучання у промисловий об'єкт.