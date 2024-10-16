РФ атакувала промоб`єкт у Тернопільській області: спалахнула пожежа

Росіяни атакували Тернопільську область. Фото: ДСНС

У середу, 16 жовтня, російська армія атакувала Тернопільську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що до ліквідації наслідків було залучено 45 рятувальників та 12 одиниць спецтехніки ДСНС та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.



Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що за 15 жовтня росіяни поранили трьох мешканців Донеччини: у Костянтинівці, Селидовому та Світлому.