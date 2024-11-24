За добу росіяни обстріляли Донеччину: в ОВА розповіли деталі

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 23 листопада, російські війська обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Інформація про постраждалих за добу не надходила, внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, три регіони потрапили під удар росіян.



Покровський район. У Покровську пошкоджено господарчу споруду і газогін. Під вогнем Гродівська громада.



Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Дронівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.



Раніше ми писали, що 23 листопада російські окупанти атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та господарську споруду.