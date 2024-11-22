Втрати армії РФ за добу: 1050 осіб і 13 бойових броньованих машин

Танк ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, РСЗВ і один засіб ППО. ЗС РФ також втратили один БпЛА оперативно-тактичного рівня.



Своєю чергою ППО України збило вісім ракет, а на лінії зіткнення ЗСУ знищили 32 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, Росія має агресивні плани на сході України, там вона зазнає майже 80-85% усіх втрат на фронті.