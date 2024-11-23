На Херсонщині від російських обстрілів постраждали 5 людей

Минулої доби в Херсонській області російські війська обстріляли 16 населених пунктів і Херсон, внаслідок чого 5 осіб дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Розлив, Комишани, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Кізоміс, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Херсон», — ідеться в повідомленні.



Прокудін зазначив, що через російську агресію 5 людей отримали поранення.



За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення, гараж, тролейбус та приватні автомобілі.

За 23 листопада російські військові вбили 1 мешканця Донецької області. Під час обстрілів загинув мешканець селища Красноторка у районі Краматорська. Ще 9 людей поранено.