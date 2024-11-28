В Офісі президента України відреагували на погрози Путіна вдарити «Орєшніком» по Києву

Російський президент Володимир Путін завжди використовує елементи ядерного шантажу та прямих загроз, і продовжить надалі це робити. Не варто слухати його істеричні заяви, розраховані на пропагандистський ефект. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк «Каналу 24».

Він додав, що глава Кремля є людиною з низьким інтелектом та примітивною логікою. Радник голови ОПУ сказав, що не варто слухати Володимира Путіна, адже він повторює ті самі погрози.

«Путін не є адекватною людиною. Його промови несуть відбиток особистої "психозміненої" ситуації. Путін боїться. Розуміє, що війна в жодному разі не завершиться так, як він собі намалював», — зазначив Михайло Подоляк.

За його словами, Путіна можна примусити до чогось лише через силу, наприклад, зокрема, «обнулення» економічного потенціалу через ціну на нафту та «обнулення» російських банків остаточно. Наприклад, коли ухвалили відповідне рішення щодо Газпромбанку, всі країни призупинили з ним роботу.

Михайло Подоляк зазначив, що слід менше слухати погрози Володимира Путіна та збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі прикордоння. Це суттєво вплине на лінію фронту й у Росії, і навіть на соціальні настрої.

Раніше повідомлялося, що у своєму виступі в Астані Володимир Путін сказав, що наступною ціллю для балістичної ракети «Орєшник» можуть стати центри прийняття рішень у Києві.