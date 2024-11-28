Путін погрожує бомбити Україну всіма видами зброї, якщо та стане ядерною країною

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія застосує проти України «всі наявні засоби ураження», якщо та стане ядерною країною. Крім цього, він уперше за довгий час використав термінологію, яка відрізняється від звичних фраз російського керівництва.



Путін заявив, що РФ веде з Україною бойові дії, а не проводить «СВО».



«Якщо країна, з якою ми, по суті, зараз ведемо бойові дії, стає ядерною державою, що нам робити? У цьому випадку ми прийматимемо і використовуватимемо всі, я хочу це акцентувати, саме всі засоби поразки, які є в розпорядженні Росії, — все», — сказав він у ході пресконференції за підсумками візиту до Казахстану.



Російський диктатор упевнений, що самостійно Україна зараз не спроможна створити ядерну зброю, а лише «брудну бомбу». У відповідь Путін також загрожує Києву обстрілами.



«Якщо офіційно хтось щось передаватиме, тоді це буде порушення всіх взятих на себе зобов'язань у галузі нерозповсюдження засобів масового ураження», — заявив він.



Також Путін повторив, що нібито готовий на переговори лише за своїх умов укладення миру.

Раніше повідомлялося, що у своєму виступі в Астані Володимир Путін сказав, що наступною метою для балістичної ракети «Орєшнік» можуть стати центри ухвалення рішень у Києві.



Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що слід менше слухати погрози Путіна та збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі прикордоння. Це суттєво вплине на лінію фронту і навіть на соціальні настрої в Росії.



Низка чиновників із США та Європи запропонували варіант повернення Вашингтоном Україні ядерної зброї. Про це пише американська газета The New York Times.



21 листопада Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою без ядерного заряду «Орєшнік». Він стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї тилами Росії. Він визнав, що перші ракети вже вразили військові об'єкти у Брянській та Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» та США зокрема у порушенні світової безпеки.