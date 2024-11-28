Керівник німецької розвідки допустив напад Росії на країни НАТО до кінця десятиліття

Росія буде готова до нападу на одну або кілька країн НАТО до кінця цього десятиліття. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, пише німецька газета Die Zeit.

За його оцінкою, метою нападу стане не захоплення великих територій, а спроба перевірити встановлені Заходом «червоні лінії» та нівелювати статтю про колективну оборону країн Північноатлантичного договору.

«Військова конфронтація стає можливим варіантом для Кремля», — сказав Каль.

Проте масштабного нападу Росії на європейські країни НАТО не варто очікувати, вважає глава німецької розвідки.

Імовірною метою російських військ під час нападу на країн-учасниць альянсу Каль назвав знищення НАТО. На думку глави німецької розвідки, Росія може спробувати підірвати готовність країн альянсу надавати допомогу (обов'язок робити це закріплено в Північноатлантичному договорі) і цим підштовхнути альянс до краху.

Зазначається, що Москва досягне своєї мети, якщо при воєнному нападі на члена НАТО інші держави альянсу не розцінять це як агресію проти всіх країн НАТО і не відреагують відповідним чином.

За даними німецької розвідки, російські високопосадовці сумніваються в тому, що країни НАТО виконають свої зобов'язання. Переважна більшість таких поглядів у Москві, на думку Каля, підвищує ризик війни Росії з країнами НАТО.

Можливими варіантами російської агресії проти учасників альянсу може стати короткочасний напад на норвезький острів Шпіцберген чи появу обмеженої кількості російських «зелених чоловічків» у країнах Балтії під приводом захисту російських меншин, сказав Каль.