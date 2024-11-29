В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму

У Кирму вибухи. Фото: телеграм-канал

У тимчасово окупованому Криму у п'ятницю, 29 листопада, чути вибухи. Біля Євпаторії, у селі Вітіно, піднявся величезний стовп диму. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах.



У мережі з'явилися кадри диму у небі, а російські окупанти, своєю чергою, пишуть, що це нібито знищення боєприпасів.



Так звана влада Криму поки що ніяк не відреагувала на інцидент.



Зазначимо, що вночі 29 листопада Крим атакував безпілотник. В оборонному відомстві стверджують, що дрон було знищено російською ППО.



Раніше ми писали, що українські розвідники знищили російський радіолокаційний комплекс «Підліт» в окупованому Криму.