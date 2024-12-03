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У НАТО побачили небезпеку в «мирному плані» Трампа — FT

03 грудня 2024, 11:32

У НАТО побачили небезпеку в «мирному плані» Трампа — FT

Генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіштовхнуться із «страшною загрозою» з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню Financial Times.

Рютте підкреслив, що Україні потрібна «хороша угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру призведе лише до того, що вороги Заходу «зрадіють» і плануватимуть свої власні напади.

В інтерв'ю FT Рютте додав, що між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном існують глибокі військові та економічні зв'язки, а взаємні постачання зброї та грошей підживлюють війни в Україні та на Близькому Сході.

Він також зазначив, що посилення військової підтримки України напередодні можливих мирних переговорів є важливішим, ніж обговорення того, коли Україні може бути запропоновано членство в НАТО.

«Найголовніше зараз — переконатися, що коли Зеленський вирішить розпочати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один», – резюмував Рютте.

Раніше повідомлялося, що у команді Трампа вимагатимуть припинення вогню на час переговорів між Україною та Росією.

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