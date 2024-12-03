Танки «Азова» розбили позиції російських військ на Торецькому напрямку: відео

Танковий батальйон 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» розбив російські позиції у міській забудові та посадках на Торецькому напрямку. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби «Азова».
Як стверджують у бригаді, танки використовують у місцях, де окупантів важко «викурити» артилерією та дронами.
«Танкові екіпажі готові працювати день і ніч, щоб ефективно зупиняти ворожий наступ», – заявили в «Азові».
Нагадаємо, що десантники ЗСУ зупинили колону бронетехніки армії РФ, яка штурмувала позиції під містом Курахове Донецької області.