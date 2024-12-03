Українці у 2025 році зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ. Що потрібно знати

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: особиста сторінка Федорова у Телеграм

В Україні у 2025 році запустять усі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, які завдала Росія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



За його словами, уряд додасть заяви про репарації для тих, хто вимушено залишив будинок, кому завдали шкоди життю та здоров'ю, у кого знищили автомобілі та інші види збитків.



«Ще у квітні почали збирати інформацію про знищене житло до міжнародного Реєстру збитків для України. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей. Це важливий механізм, по суті, база для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткішим є розуміння світу про шкоду, яку завдала Росія Україні», – зазначив Федоров.



Найпоширеніші причини шкоди для подання заяв:

бойові дії у фронтовій чи прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

Міністр закликає українців, які постраждали від дій Росії, подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія».

Нагадаємо, що в Україні розмінуванням займаються понад чотири тисячі саперів.