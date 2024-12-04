РФ атакувала Україну ракетою та дронами: відомо, скільки цілей збила ППО

ППО збила 29 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Окупаційна армія РФ в ніч проти 4 грудня вкотре вдарила по Україні за допомогою авіаційної ракети та дронів різних типів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 4 грудня 2024 року (з 20:00 3 грудня) ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області та 50-ма ударними БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово — РФ)», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили 29 БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.



Крім того, 18 безпілотників локально втрачені, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.



Раніше ми писали, що за 3 грудня втрати російських загарбників становили 1670 осіб.