Укренерго повідомило про графіки відключення світла у середу, 4 грудня

В Укренерго розповіли про графіки обмежень світла на 4 грудня, зазначивши, що в Україні діятимуть до двох черг відключень.
Повідомляється, що відключення будуть застосовуватись у наступному обсязі:
Для побутових споживачів
06:00 – 07:00 – одна черга відключень;
07:00 – 20:00 – дві черги відключень;
20:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмежень потужності будуть застосовуватись з 6:00 до 22:00.
Зазначається, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки РФ 28 листопада.
У компанії запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Водночас час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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