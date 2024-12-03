Укренерго повідомило про графіки відключення світла у середу, 4 грудня

В Укренерго розповіли про графіки обмежень світла на 4 грудня, зазначивши, що в Україні діятимуть до двох черг відключень.

Повідомляється, що відключення будуть застосовуватись у наступному обсязі:

Для побутових споживачів

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 20:00 – дві черги відключень;

20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмежень потужності будуть застосовуватись з 6:00 до 22:00.

Зазначається, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки РФ 28 листопада.

У компанії запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Водночас час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.