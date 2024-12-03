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Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО

03 грудня 2024, 23:00

Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО

Політика

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ, доки західні союзники не зможуть направити достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просуватися вперед на полі бою та отримати сильнішу позицію на переговорах.

Україна відмовляється приймати будь-які альтернативи вступу до НАТО з огляду на «гіркий досвід» Будапештського меморандуму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму.

Американське видання Politico повідомляє , що на тлі війни і безрезультатних спроб досягти дипломатичного світу обговорюються альтернативні сценарії вступу України до НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіштовхнуться із «страшною загрозою» з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню Financial Times.

Суспільство

 Станом на 2 грудня у прифронтовому Покровську Донецької області залишається 11,5 тисячі осіб, серед них — 27 дітей. Загалом у Покровській громаді залишаються 122 неповнолітні.

В Україні у 2025 році запустять усі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, які завдала Росія. Уряд додасть заяви про репарації для тих, хто вимушено залишив будинок, кому завдали шкоди життю та здоров'ю, у кого знищили автомобілі та інші види збитків.

У тимчасово захопленому Лисичанську Луганської області відсутній мобільний зв'язок. Мешканцям доводиться виїжджати до інших міст для того, щоб зв'язатися з рідними. Про це повідомив начальник Луганської ОВ Артем Лисогор.

За даними Маріупольської міськради, окуповане місто може вже скоро зіткнутися з гострою проблемою нестачі питної води. Старокримське (Кальчикське) водосховище. за
За словами місцевих жителів, рівень води впав приблизно на 5-6 метрів.

Регіональний суд Ессена (Німеччина) виніс вироки чотирьом підліткам за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Двох із нападників мають посадити на десять років, ще двох засудили до восьми з половиною. При цьому ксенофобського мотиву суд не знайшов: вони діяли «усвідомлюючи», що їм «не потрібна причина, щоб когось убити».

Бойові дії

 Бійці 8 ОДШБ 10 ОДШБр звільнили Новомлинськ на правому березі річки Оскол у Харківській області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та незабаром підтвердили у DeepState.

Вранці російський БПЛА вдарив по енергетичній інфраструктурі Тернополя . Війська РФ двічі обстріляли Костянтинівку з артилерії, одна людина загинула, троє поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газопровід та автомобіль. Одна людина загинула і одна постраждала при обстрілі Покровська . РФ масовано атакувала Покровську громаду : дві людини загинули, ще четверо отримали поранення.

Місто Курахове на Донеччині розділене 50 на 50 по лінії бойового зіткнення, ведуться бої за центральну частину міста. З південного боку окупанти знищили техніку ЗСУ та намагаються зайти за висотні будівлі.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Часів Яру вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка.

Українські війська вдарили по заводу радіолокаційного обладнання у Брянській області. Внаслідок удару пошкоджені приміщення виробничих цехів, склад готової продукції та адміністративна будівля. Співробітники заводу не постраждали.

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