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У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»

04 грудня 2024, 09:28

У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»

Окупований Донецьк. Фото: «ДАН» Окупований Донецьк. Фото: «ДАН»

У Донецьку окупаційна влада ухвалила рішення не встановлювати головну новорічну ялинку міста на площі Леніна. Про це стало відомо із повідомлення так званого «мера» Донецька Олексія Кулемзіна, який провів пряму лінію з місцевими жителями.

За його словами, це пов'язано із питанням «безпеки».

«Однак все місто ми прикрашаємо. Ми прикрашаємо всі райони міста – всюди, де це можливо. Незабаром завершаться підготовчі роботи. Ми включимо усю ілюмінацію», – заявив окупаційний мер.

Нагадаємо, що окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води.

ТЕГИ

Люди
Олексій Кулемзін
Місця
Донецьк
Інше
Новий рік Ялинка Прикраси

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