У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»

Окупований Донецьк. Фото: «ДАН»

У Донецьку окупаційна влада ухвалила рішення не встановлювати головну новорічну ялинку міста на площі Леніна. Про це стало відомо із повідомлення так званого «мера» Донецька Олексія Кулемзіна, який провів пряму лінію з місцевими жителями.



За його словами, це пов'язано із питанням «безпеки».



«Однак все місто ми прикрашаємо. Ми прикрашаємо всі райони міста – всюди, де це можливо. Незабаром завершаться підготовчі роботи. Ми включимо усю ілюмінацію», – заявив окупаційний мер.

Нагадаємо, що окупованому Маріуполю загрожує дефіцит питної води.