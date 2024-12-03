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Українські війська вдарили по заводу радіолокаційного обладнання у Брянській області: підприємство пошкоджене

03 грудня 2024, 22:19

Українські війська вдарили по заводу радіолокаційного обладнання у Брянській області: підприємство пошкоджене

Наслідки удару по заводу радіолокаційного обладнання у Брянській області. Фото: «Досьє шпигуна» Наслідки удару по заводу радіолокаційного обладнання у Брянській області. Фото: «Досьє шпигуна»

30 листопада українська армія завдала удару по науково-виробничому об'єднанню «Стріла» у селищі Суземка Брянської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».

Завод займається виробництвом радіолокаційного обладнання, електроніки, трансформаторів і так далі.

Внаслідок удару пошкоджені приміщення виробничих цехів, склад готової продукції та адміністративна будівля. Співробітники заводу не постраждали.

Нагадаємо, що вночі 29 листопада ЗСУ вдарили по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області.

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