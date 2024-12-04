Авіація ЗСУ завдала удару по армії РФ у Курській області

ПС ЗСУ завдали удару по армії РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

39-та бригада тактичної авіації (39 БрТА) ЗСУ завдала удару по військовим РФ у Курській області. Про це йдеться у блозі військових льотчиків «Соняшник».



«Авіація продовжує працювати на всіх напрямках, 39 БрТА завдає удару по будівлі з особовим складом російських військ», - написали в телеграм-каналі.



Зазначається, що ПС ЗСУ атакували будівлю в селищі Черкаська Конопелька, яка розташована менш ніж за 10 км від Суджі, скинувши на неї бомби JDAM.

Раніше МіГ-29 ПС ЗСУ 114-ї бригади тактичної авіації завдав удару одразу 8-ма американськими легкими високоточними крилатими бомбами GBU-39 по росіянах.