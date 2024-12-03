Населення України: омбудсмен розповів, скільки людей зараз живе в країні

Евакуація українців. Фото: ДОВА

Чисельність населення України через війну значно скоротилася – з 42 мільйонів у 2022 році до 35,8 мільйона у 2024-му. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець із посиланням на оцінку Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук.



За його словами, до 2051 року населення країни може зменшитися до 25,2 мільйона людей.



«У відповідь на цю демографічну ситуацію у 2023 році ухвалили Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)», що передбачає державне фінансування зберігання репродуктивних клітин захисників та захисниць у разі отримання поранень, які впливають на репродуктивні функції», – наголосив Лубінець.



Омбудсмен додав, що до того ж у 2024 році вперше в рамках програми медичних гарантій запровадили лікування безплідності допоміжними репродуктивними технологіями.



«Зокрема, уклали 20 договорів із медичними установами, якими скористалися 1080 людей. На реалізацію програми направили 106,5 мільйона гривень», – заявив він.

Нагадаємо, що українці у 2025 році зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ.