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Поліція показала кадри з місця обстрілів Покровська та Костянтинівки

04 грудня 2024, 06:30

Поліція показала кадри з місця обстрілів Покровська та Костянтинівки

У поліції показали кадри з місця обстрілів Покровська і Костянтинівки. Фото: кадр із відео У поліції показали кадри з місця обстрілів Покровська і Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Правоохоронці продемонстрували перші хвилини після обстрілу Покровська та Костянтинівки. Відео опублікувала пресслужба поліції Донеччини.



«Кількість постраждалих внаслідок російських атак зросла. На цей час у Покровську — одна загибла жінка та троє поранених, зокрема тримісячне немовля», — заявили в поліції.

На допомогу людям одразу прибули парамедики поліції, група реагування та слідчо-оперативна група.

Також правоохоронці підтвердили, що в Костянтинівці один загиблий та четверо поранених чоловіків віком від 27 до 65 років.

Нагадаємо, у місті Костянтинівка Донецької області виникла пожежа внаслідок російського обстрілу авіабомбами ввечері.

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