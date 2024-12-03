Україна прискорює виробництво нових ракет – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

3 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, основне питання на Ставці – доповіді про контракти для виробництва зброї в Україні.



«Суттєвий обсяг нових та довгострокових замовлень по дронах: FPV, а також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо та уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання. Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво. Обговорили також завдання щодо контрактів на виробництво артилерії», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.