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Україна прискорює виробництво нових ракет – Зеленський

03 грудня 2024, 20:35

Україна прискорює виробництво нових ракет – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

3 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам Зеленський.

За його словами, основне питання на Ставці – доповіді про контракти для виробництва зброї в Україні.

«Суттєвий обсяг нових та довгострокових замовлень по дронах: FPV, а також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо та уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання. Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво. Обговорили також завдання щодо контрактів на виробництво артилерії», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.

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