Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ

Поточну ситуацію в Кураховому Донецької області відображено на карті в телеграм-каналі бійця ЗСУ з позивним «Мучной»

Місто Курахове на Донеччині розділене 50 на 50 по лінії бойового зіткнення, ведуться бої за центральну частину міста. З південного боку окупанти знищили техніку ЗСУ та намагаються зайти за висотні будівлі. Про це повідомляє лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс» у телеграм-каналі «Офіцер».

За його словами, місто можна було б утримувати ще довго, якби не було такого тиску супротивника з флангів.

«З напрямку Старих Тернів п**** (війська РФ) обходять місто впритул по березі водосховища, і якщо вони вийдуть на дорогу Курахове – Дачне, то єдиний шлях відходу з міста – полями, що, м'яко кажучи, не дуже добре», — йдеться у публікації.

Боєць із позивним «Мучной» повідомляє, що в Кураховому йдуть бої за центральну частину.

«На півдні міста ворог знищив нашу техніку, намагається внизу просуватися за висотки. Західну частину ми зможемо стримувати, якщо, звичайно, не буде заходу в тил і перерізано комунікацію», — зазначив він. Наразі ЗСУ утримують лінію Богатир — Розлив — Сухі Яли.

«Зараз особливу загрозу становлять Старі Терни, де ворог уже, зважаючи на все, перейшов дамбу. Якщо вони закріпляться у південній частині греблі, то оточення Курахового неминуче. Усередині "кишені" ворог зміг взяти контроль над Романівкою. Тривають бої за Веселий Гай та Ганнівку», — йдеться у пості.

Наразі російські війська накопичують сили, щоб уздовж дороги від Дальнего просуватися у бік Успенівки. Також погіршується становище біля Константинопольського та Сухих Ялів, по яким ведуться артобстріли.

Раніше повідомлялося, що російські військові продовжують просуватися у Кураховому Донецької області.