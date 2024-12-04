Обстріл Донецької області: 4 загиблих і 11 поранених мирних жителів

Війська РФ обстріляли Донеччину, вбивши 4 мирних мешканців. Фото: Філашкін

Минулої доби, 3 грудня 2024 року, російські війська вбили 4 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську, Котлиному та Дачному. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Четверо цивільних травмовано в Костянтинівці, троє — у Покровську, двоє людей було поранено у Дружківці та по одному в Котлиному, а також у Звіровому», — йдеться у заяві голови військової адміністрації області.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2892 людини вбитими й 6490 — пораненими.

Нагадаємо, поліція Донецької області показала перші кадри з місця обстрілу Покровська та Костянтинівки.