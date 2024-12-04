ВЛК тепер можна пройти в будь-якому медзакладі на вибір

Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарської комісії (ВЛК), яка дозволяє проходити медогляд у будь-якій цивільній медичній установі на власний вибір. Про це заявили в Міноборони України.
«Робимо проходження військово-лікарських комісій швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків», - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.
Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.
В оборонному відомстві наголосили, що при цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи.
«Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби. Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг"», - пояснили в міністерстві оборони.
Раніше «Новини Донбасу» писали, як пройти ВЛК для військовозобов'язаних та чи можливо оскаржити рішення.
Нагадаємо, народна депутатка Ганна Скороход заявила, що лікарям ВЛК наказали всіх чоловіків визнавати придатними.
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