ВЛК тепер можна пройти в будь-якому медзакладі на вибір

Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарської комісії (ВЛК), яка дозволяє проходити медогляд у будь-якій цивільній медичній установі на власний вибір. Про це заявили в Міноборони України.



«Робимо проходження військово-лікарських комісій швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків», - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.



Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).



Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.



В оборонному відомстві наголосили, що при цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи.



«Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби. Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг"», - пояснили в міністерстві оборони.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як пройти ВЛК для військовозобов'язаних та чи можливо оскаржити рішення.



Нагадаємо, народна депутатка Ганна Скороход заявила, що лікарям ВЛК наказали всіх чоловіків визнавати придатними.