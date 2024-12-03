ОВА: У Покровську залишається понад 11 тисяч осіб, дітей — 122

Покровськ. Фото: Новини Донбасу

Станом на 2 грудня у прифронтовій Покровській громаді Донецької області залишається 11,5 людей, серед них — 122 дитини. У Покровську досі залишаються 27 дітей. Про це повідомляє Покровська обласна військова адміністрація.



Зазначається, що 28 листопада інформаційне агентство «Укрінформ» із посиланням на першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації Юрія Винокурова повідомляло, що у Покровській громаді Донецької області проживає 17 тисяч осіб, серед них неповнолітніх — 138. У Покровську — 27 дітей.



Крім того, станом на 30 жовтня у місті, за інформацією начальника Покровської міської військової адміністрації Донецької області Сергія Добряка, у Покровській громаді залишалося 11,9 тис. мешканців. У Покровську — 55 дітей.



На підконтрольній території України Донеччини продовжується евакуація місцевого населення. Станом на середину листопада 2024 року у регіоні залишалося близько 324 тис. цивільних.



Нагадаємо, російська армія продовжує щодня атакувати Покровськ на Донеччині. Місто залишається частково без світла, також пошкоджено газові мережі.



Вранці 3 грудня Покровськ знову потрапив під обстріл, внаслідок атаки є жертва та постраждалий.