МВА: У Покровську залишається понад 11 тисяч осіб, дітей — 122

Покровськ. Фото: Новини Донбасу

Станом на 2 грудня у прифронтовому Покровську Донецької області залишається 11,5 тисяч людей, серед них — 27 дітей. Загалом у Покровській громаді залишаються 122 неповнолітніх. Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.



5 днів тому 28 листопада інформаційне агентство «Укрінформ» із посиланням на першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації Юрія Винокурова повідомляло, що у Покровській громаді Донецької області проживає 17 тисяч цивільних, серед них неповнолітніх — 138. У місті Покровськ — 29 дітей.



Крім того, станом на 30 жовтня, за інформацією начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, у Покровську залишалося 11,9 тис. мешканців, з них 55 дітей.



Таким чином, за місяць з Покровська вдалося евакуювати 28 неповнолітніх.



На підконтрольній Україні території Донеччини продовжується евакуація місцевого населення. Станом на середину листопада 2024 року у регіоні залишалося близько 324 тис. цивільних.



Нагадаємо, російська армія продовжує щодня атакувати Покровськ на Донеччині. Місто залишається частково без світла, також пошкоджено газові мережі.



Вранці 3 грудня Покровськ знову потрапив під обстріл, внаслідок атаки є жертва та постраждалий.