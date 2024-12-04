У російському полоні загинув викрадений мер Дніпрорудного

У російському полоні помер мер тимчасово окупованого Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євгеній Матвєєв, якого війська РФ взяли в полон майже три роки тому. Про це у Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



«Його тіло повернули додому під час останнього обміну. 2 роки та 8 місяців він перебував у полоні в окупантів і був закатований», - написав Федоров.



Голова Запорізької ОВА додав, що Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади.



А під час окупації не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував.

Нагадаємо, раніше в російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина.