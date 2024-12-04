На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області посилили рейди на призовників. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, «працівники військкоматів» влаштовують перевірки у громадських місцях та ходять за адресами, які у них є.



«Головне завдання – змусити молодих людей підписати контракт з армією РФ, оминаючи строкову службу. Раніше це можна було зробити щонайменше після трьох місяців строкової служби. Однак одна із поправок до російського законодавства дозволяє обійти таку «формальність», як про це говорять окупанти, і одразу відправити молодь до зони бойових дій», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що російські командири роздають своїм солдатам інструкції для самогубства у критичній ситуації.