Німеччина може направити свої миротворчі сили до України — глава МЗС ФРН

Для контролю за дотриманням припинення вогню Німеччина може направити свої миротворчі сили до України. Про це заявила голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

Вона заявила, що у разі припинення вогню між Україною та Росією солдати Бундесверу можуть бути задіяні для забезпечення миру.

Також Бербок сказала, що німецька сторона «усіляко» підтримає все, що може послужити встановленню миру.

Минулого тижня французьке видання Le Monde повідомило, що європейські країни знову почали обговорювати можливе відправлення в Україну військ або бійців приватних військових компаній. Це пов'язано з можливою відмовою США від підтримки Києва після інавгурації Дональда Трампа.

Пізніше новий голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європа може відправити свої миротворчі війська в Україну у разі досягнення угоди про припинення вогню. Військовий контингент ЄС у цьому випадку займеться виконанням умов угоди.