Окупанти 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, 4 мешканців загинули

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 3 грудня, вкотре вдарила по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти підприємства та газопровід. Є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, армія РФ атакувала Покровський, Краматорський та Бахмутський райони:



Покровський район. У Дачному Курахівської ТГ загинула людина. В Новосергіївці Удачненської ТГ пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 15 багатоповерхівок і 5 приватних будинків; у Котлиному 1 людина загинула і 1 поранена; у Звіровому 1 людина поранена.



Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ пошкоджено 2 будинки. У Новоіверському Новодонецької ТГ пошкоджено підприємство. У Дружківці поранено 2 людини. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранено, пошкоджено 22 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, газогін, лінію електропередач і 12 об'єктів підприємства. В Олександро-Калиновому Іллінівської ТГ пошкоджено адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 11 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.



Раніше ми писали, що за 3 грудня російські війська вбили 4 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську, Котлиному та Дачному.