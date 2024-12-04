Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»

У Покровську можливе закриття відділення «Укрпошти» вже з наступного тижня

У зв'язку з ситуацією, що загострилася в плані безпеки через російські обстріли, в Покровську Донецької області з наступного тижня, ймовірно, закриється відділення «Укрпошти».

Про це в ефірі місцевого телеканалу «Орбіта» повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

«Швидше за все, "Укрпошта" закриватиметься і не працюватиме з наступного тижня», — сказав Добряк.

Також начальник МВА повідомив про можливе перекриття газопостачання по деяким вулицям.

«Через те, що не вистачає робочих рук і безпечна складова загострюється, можливе перекриття деяких кварталів чи вулиць. Люди мають бути готові до цього», — зазначив Сергій Добряк.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 3 грудня, внаслідок російського обстрілу в Покровську пошкоджено газорозподільні мережі багатоповерхових будинків та приватного сектору. Без газопостачання залишилось 689 абонентів.