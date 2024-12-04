Військові експерти вважають відправку німецьких військ в Україну неможливою — BILD

Видання BILD обговорило з двома німецькими експертами з безпеки висловлювання глави МЗС ФРН Анналени Бербок та ідею розміщення міжнародної групи миротворців між українськими та російськими військами. Передбачається, що у разі припинення вогню це може запобігти поновленню війни.

Як пише видання, військовий експерт Карло Масала вважає це занадто ризикованим і «нездійсненним», оскільки ЄС доведеться розгорнути важке озброєння та вдатися до ризику «повномасштабних військових дій».

«Ці війська мали б отримати мандат на ведення тотальної війни проти Росії у надзвичайній ситуації. [І] вони повинні бути оснащені таким чином, щоб мати можливість вжити всіх необхідних дій проти Росії, якщо Москва вирішить перевірити міцність цих сил. [...] Ми говоримо не про трохи більш озброєні миротворчі війська. Йдеться про європейські сухопутні війська, яким потрібно все: бронетехніка, танки, артилерія, підтримка з повітря», — зазначив експерт.

Професор Кельнського університету та експерт із зовнішньої політики Томас Єгер вважає тему можливого розміщення військ Бундесверу в Україні «фіктивною дискусією» без реального змісту. За його оцінкою, країни ЄС не зможуть стримати Росію.

«Проблема в тому, що європейські збройні сили нині не в змозі зробити це ні в матеріальному, ні в кадровому плані, ні за межами НАТО. Без США немає стримуючого чинника проти Росії. Питання про те, чи США готові стримувати Росію, вирішуватиметься лише у Вашингтоні. Пропозиції ЄС не матимуть жодного значення», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt заявила, що у разі припинення вогню між Україною та Росією солдати Бундесверу можуть бути задіяні для забезпечення миру.

Також Бербок сказала, що німецька сторона «всіма силами» підтримає все, що може послужити встановленню миру.