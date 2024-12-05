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ЗСУ витіснили російську армію із села на Донеччині: окупанти зазнали великих втрат убитими – DeepState

05 грудня 2024, 09:05

ЗСУ витіснили російську армію із села на Донеччині: окупанти зазнали великих втрат убитими – DeepState

Прапор України у селі Новий Комар. Фото: кадр із відео Прапор України у селі Новий Комар. Фото: кадр із відео

Бійці 48-го окремого штурмового батальйону ЗСУ витіснили російських загарбників із села Новий Комар Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Війська РФ зазнали великих втрат убитими, багато окупантів втекли до траси. Українські захисники взяли в полон військовослужбовців 40-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Село вдалося зачистити завдяки діям штурмової піхоти. У звільненні також брали участь розрахунки FPV-дронів.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію та особливості Сіверського напрямку.

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