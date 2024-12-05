РФ атакувала Покровську громаду: у селищі Шевченко постраждав місцевий житель

Російська армія в середу, 4 грудня, вдарила по селу Шевченко Покровської громади Донецької області. Відомо, що один місцевий мешканець постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 10:00 під ударом опинилося селище Шевченко. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель, 1984 року народження. З пораненнями правого та лівого стегна чоловіка доставлено до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.



Також у селищі російським обстрілом був пошкоджений приватний будинок.



Крім того, близько 09:30 сталося влучання FPV-дрона у вантажний автомобіль на автодорозі між Покровськом та селом Гришине, внаслідок влучення пошкоджений транспорт. Інформація про постраждалих не надходила.



У відомстві зазначили, що об 11:20 FPV-дрон у Покровську атакував вантажне авто. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 5 грудня вкотре атакували Україну двома балістичними ракетами та дронами різних типів (44). Силам ППО вдалося збити 30 БПЛА.