Росія зараз тримає в полоні шість мерів міст та голів громад України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Днями стало відомо, що у російському полоні загинув мер міста Дніпрорудний Запорізької області Євген Матвєєв. Про це під час звернення до правозахисної спільноти повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, Матвєєва захопили в полон ще у березні 2022 року, коли він намагався допомогти людям у своїй громаді.



«Зараз у російському полоні також не менше шести мерів міст та голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками у неволі. І не лише з 2022 року», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що тіло Матвєєва повернули під час останнього обміну.