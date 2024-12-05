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«Зроблено в ДНР, Россія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька

05 грудня 2024, 16:23

«Зроблено в ДНР, Россія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька

«Зроблено в ДНР, Россія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька

В Ізраїлі продають кондитерські вироби з окупованого Донецька. Так, у деяких магазинах російських товарів можна зустріти продукцію, на якій вказана адреса виробника — «Росія, Донецька народна республіка».

У передмісті Тель-Авіва магазин «Рубінштейн» продає продукцію компанії «ДОНКО», зареєстрованої в окупованому Донецьку. Раніше ізраїльський магазин називався Russian Deli, потім його викупила більша фірма — Karl Berg, яка так само переважно продає товари з країн пострадянського простору.

Компанія ТОВ «ДОНКО» працює за адресою Кірова, 54а в Донецьку. Раніше там розташовувалася кондитерська фабрика «Конті», що належить бізнесменові Борису Колеснікову.

«Конті» є одним із найбільших виробників солодощів в Україні. Через російське вторгнення у 2014 році «Конті» вже втратила кондитерські фабрики в Донецьку та Горлівці.

«Конті» завила, що переїхала до Костянтинівки Донецької області. Однак через часті обстріли на тлі повномасштабного вторгнення РФ у червні 2022 року виробничі потужності фабрики поступово перевезли в Канів Черкаської області. Зараз у цьому місті на підприємстві «Український кондитер» виробляє цукерки Mone та «Золота лілія».

Про будівництво кондитерської фабрики в Каневі власник «Конті» Борис Колесніков повідомляв у 2019 році. Пізніше Колесніков став заперечувати, що має стосунок до кондитерської фабрики в Каневі.

У грудні 2023 року Волзький міськсуд Волгоградської області відібрав в українських власників кондитерський завод «Конті-Рус» у Курську (РФ). Відповідачами виступали відомі політики і бізнесмени Рінат Ахметов, Борис Колесніков (колишній віцепрем'єр України) і Сергій Кий, які контролювали підприємство, а також родичі покійного підприємця Жигана Такташева. Російські суди оголосили всіх екстремістами за фінансування ЗСУ. Це і стало офіційним приводом для того, щоб відібрати бізнес в українських підприємців.

Російська «Конті-Рус» використовує такий самий логотип, як і українська «Конті», і має схожий асортимент продукції: Bonjour, Супер Контик, Timi, Джек і т.д. Водночас власник «Конті» Борис Колесніков у 2021 році стверджував, що раніше продав російську філію «Конті».

Донос на фабрики, на його власну заяву, написав «громадськик» Віталій Бородін.

У середині травня 2024 року суд Курська перенаправив у дохід Росії ще кілька активів української кондитерської групи «Конті» — донецького ПрАТ «Виробниче об'єднання «Конті»», грошові кошти курського продавця солодощів ТОВ ТОР та донецького виробника какао та шоколаду ТОВ «Донбас Кондитер».

ТЕГИ

Люди
Борис Колесніков
Організації
Конті ДОНКО
Місця
Ізраїль

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