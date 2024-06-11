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На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів. Що відомо

11 червня 2024, 23:17

На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів. Що відомо

Майно близько 300 тисяч мешканців захопленої Донецької області окупаційна влада звернула до «державної власності». Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Так, мешканка окупованої Макіївки Валентина Романенкова, у якої на війні загинули чоловік та син, у своєму відеозверненні до Путіна поскаржилася, що так звані «влада ДНР» звернула до «державної власності» квартиру її матері.

«Ця квартира була приватизована в 1994 році. Я та моя мама є сім'єю загиблого «ветерана» бойових дій. Мій чоловік – Платов В'ячеслав Юрійович – загинув у 2021 році. Після поранення отримав звання єфрейтор, а також відзнаку «Георгіївський хрест» четвертого ступеня. Мій син – рядовий Кравченко Роман Сергійович – загинув у 2015 році під час мінометного обстрілу позицій підрозділу. Мої рідні віддали життя за нашу «батьківщину», а влада «ДНР» вирішила відібрати у нас останнє без пояснення причини. Просто так потрібно», – сказала Романенкова.

Ще 29 вересня 2022 року голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав так звану ухвалу «Про деякі питання звернення майна у власність «ДНР». У цій «постанові» повідомляється про затвердження переліку майна, зверненого у «власність» фейкової «ДНР». Проте сам список засекречений. Пізніше журналісти російського видання «Блокнот» повідомили, що у переліку опинилося майно близько 300 тисяч звичайних мешканців окупованої частини Донецької області.

У червні 2024 року в так званій «Адміністрації голови ДНР» журналістам заявили, що нібито «при ухваленні «Державним комітетом оборони ДНР» ухвали № 341 відбулася технічна накладка».

Нагадаємо, що на деяких шахтах окупованої Луганщини затримується виплата зарплат.

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