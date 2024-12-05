Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади

Покровськ перебуває під постійним обстрілом російських військ. Фото: Донецька ОВА

Дітей із Покровської громади примусово евакуюватимуть до Закарпатської області через небезпечну ситуацію. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю місцевому телеканалу «Орбіта».

«26 дітей залишається, але ми прискорюємо цю роботу, вже наполегливо, без умовлянь, пропонуємо виїхати. Якщо батьки відмовлятимуться, дітей буде евакуйовано самостійно до Закарпатської області — до обласного дитячого центру», — сказав Добряк.

Він нагадав, що у місті не працює жодна котельня, люди можуть зігріватися лише у пунктах обігріву.

Покровськ постійно обстрілюється, а повітря контролюється російськими дронами, додав начальник МВА.

За словами Сергія Добряка, три населені пункти Покровської громади вже перебувають у так званій «сірій зоні».