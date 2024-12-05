В Україні заборонено перекидати медиків на бойові посади – Зеленський підписав рішення

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), в якому, зокрема, передбачає заборона призначення військових медиків без їхнього бажання на посади, не пов'язані з медичною практикою.



Кабінету міністрів України доручено розробити у місячний строк нормативно-правове регулювання заборони на «призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані з медичною практикою (службою), крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи».



У ті ж терміни Кабмін має переглянути умови бронювання для військовозобов'язаних медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників галузі охорони здоров'я.

В українському суспільстві виникла потреба розв'язати проблему «бусифікації» військовозобов'язаних, вважає омбудсмен України Дмитро Лубинець.