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В Україні заборонено перекидати медиків на бойові посади – Зеленський підписав рішення

05 грудня 2024, 18:52

В Україні заборонено перекидати медиків на бойові посади – Зеленський підписав рішення

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), в якому, зокрема, передбачає заборона призначення військових медиків без їхнього бажання на посади, не пов'язані з медичною практикою.

Кабінету міністрів України доручено розробити у місячний строк нормативно-правове регулювання заборони на «призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов'язані з медичною практикою (службою), крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи».

У ті ж терміни Кабмін має переглянути умови бронювання для військовозобов'язаних медичних працівників, фахівців з реабілітації та інших працівників галузі охорони здоров'я.

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