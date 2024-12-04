Покровськ під регулярними обстрілами: як парамедики поліції допомагають пораненим ►

Останнім часом Покровськ перебуває під постійними масованими атаками російських військ. Окупанти завдають ударів по місту з авіації, артилерії та дронів. Мішенями стають об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки мирних мешканців та шляхи евакуації. Попри небезпеку, у місті все ще проживає понад 10 тисяч людей. Поряд із місцевими поліцейськими тут постійно чергують і парамедики поліції.



У поліції на Донеччині показали кадри чергового порятунку мирних жителів.



Внаслідок однієї з атак було поранено двох жінок.



«В однієї постраждалої була неповна травматична ампутація ноги, в іншої — осколкове поранення голови. Ми надали медичну допомогу та доставили їх до медустанови. Завдяки своєчасно наданій допомозі жінки вижили», — розповів парамедик Андрій Булавін.



Поліцейським-парамедикам доводиться рятувати і своїх колег. Після обстрілу житлового багатоквартирного будинку на місці працювали співробітники Покровського районного управління поліції. У цей момент окупант завдав повторного удару — поранення отримав один із правоохоронців. Парамедики врятували його.



Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ поліцейські у Донецькій області надали допомогу понад 1200 осіб.

Нагадаємо, що 4 листопада російська авіація скинула авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого чотири особи отримали поранення.



2 грудня під час евакуації трьох людей із селища Шевченка на Донеччині команда волонтерів зазнала атаки двох російських FPV-дронів.