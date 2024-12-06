Російські війська за добу чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за добу. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби чотири рази обстрілювали російські окупаційні війська. Про це станом на ранок 6 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Голова ОВА зазначив, що інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 24 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та 2 промислові будівлі.

З лінії фронту евакуйовано 405 осіб, зокрема 12 дітей, повідомив Філашкін.