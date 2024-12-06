Російські війська за добу чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби чотири рази обстрілювали російські окупаційні війська. Про це станом на ранок 6 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Голова ОВА зазначив, що інформація про постраждалих за добу не надходила.
Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 24 будинки.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та 2 промислові будівлі.
З лінії фронту евакуйовано 405 осіб, зокрема 12 дітей, повідомив Філашкін.