Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські війська за добу чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області

06 грудня 2024, 10:27

Російські війська за добу чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за добу. Фото: ОВА Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за добу. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби чотири рази обстрілювали російські окупаційні війська. Про це станом на ранок 6 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Голова ОВА зазначив, що інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 24 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та 2 промислові будівлі.

З лінії фронту евакуйовано 405 осіб, зокрема 12 дітей, повідомив Філашкін.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна війська РФ обстріли Донецької області

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
10:03
На окупованій Луганщині посилили рейди на призовників: в ОВА назвали їхнє головне завдання
09:28
У Донецьку не встановлюватимуть головну новорічну ялинку: окупаційна влада назвала «причину»
23:00
Головне за день: ЗСУ звільнили Новомлинськ. У МЗС відкидають альтернативи членства НАТО
19:49
Про поточну ситуацію в Кураховому розповіли бійці ЗСУ
13:58
Окупований Лисичанськ досі залишається без мобільного зв'язку — Лисогор
усі новини
12:38
У Підмосков'ї партизани влаштували диверсію на ключовій залізниці: логістика військ РФ порушена
12:29
Росія застосує будь-які засоби, щоб уникнути поразки — Лавров
12:20
Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області
11:47
НАТО, закони та «реалії на землі»: Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону назвав умови завершення війни проти України
11:26
Борис Пісторіус припустив відправку військ Бундесверу в Україну
10:46
Естонія випробує свої зенітні ракети в Україні у 2025 році — ERR
10:27
Російські війська за добу чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області
10:12
В ОВА розповіли, скільки людей залишається в підконтрольній Україні частині Донецької області
09:46
Нацгвардія знищила російські танки на Покровському напрямку: кадри
09:15
Російська армія окупувала кілька селищ та сіл в Донецькій області – DeepState
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:29
Радник Байдена з нацбезпеки пообіцяв Україні «лавину зброї» — ЗМІ
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
07:47
Втрати армії РФ за добу: 1660 солдатів і 20 артсистем
07:33
ППО України збила 32 із 53 російських ударних БПЛА вночі
06:00
Лавров стверджує, що Росія напала на Україну через події Майдану у 2014 році
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
23:23
Путін змінив главу Курської області РФ, де продовжуються бої
22:32
Культура українських кобзарів стала спадщиною людства
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Диверсія на ключовій залізниці у Підмосков'ї. Фото: кадр із відео У Підмосков'ї партизани влаштували диверсію на ключовій залізниці: логістика військ РФ порушена
06 грудня, 12:38
Сили оборони зняли фільм про операцію в Курській області. Фото: кадр із відео Сили оборони України зняли фільм про операцію в Курській області
06 грудня, 12:20
Знищений російський танк на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардія знищила російські танки на Покровському напрямку: кадри
06 грудня, 09:46
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: EADaily Глава МЗС України залишив засідання ОБСЄ на знак протесту проти запрошення Лаврова
05 грудня, 17:39
Покровськ перебуває під постійним обстрілом російських військ. Фото: Донецька ОВА Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
05 грудня, 16:55
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Росія зараз тримає в полоні шість мерів міст та голів громад України
05 грудня, 16:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір