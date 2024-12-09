Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 10 грудня

10 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго»
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Нагадаємо, що в Україні скорочуються графіки відключення світла.