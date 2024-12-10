Андрій Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи — Politico

Андрій Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи 2025 року. Фото: Politico

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. Він посів друге місце у категорії «Мрійники».



У виданні Єрмака назвали «фіксером» — це кризовий менеджер, якого викликають, щоб допомогти людині, компанії або навіть уряду впоратися з критичною ситуацією.



«Його репутація макіавеллієвського сірого кардинала викликала до нього неприязнь більшої частини українського суспільства, але також зробила його людиною, з якою можна поговорити, коли ви хочете поговорити з Києвом. Понад 10 років відколи Володимир Путін вперше розмістив своїх «зелених чоловічків» на сході України, місія Єрмака — змусити міжнародне співтовариство підтримати бачення Києва про справедливий мир. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки, включаючи членство в НАТО, і жорсткі наслідки для Росії», — йдеться у повідомленні.



Глава ОП намагався заручитися підтримкою Китаю, але після того, як спроба провалилася, він націлився на Індію. Влада в Нью-Делі вважає, що Україна має піти на компроміси, щоб покласти край війні. Глава адміністрації президента сповнений рішучості обмежити масштаб цих поступок та забезпечити збереження цілісності своєї країни.



Єрмак, за даними Politico, також прагне досягти «позиції сили», щоб у майбутньому переговори з РФ відбувалися на вигідніших умовах для України.



«Він розраховує на те, що Європа збільшить свою допомогу. Він просить більше артилерійських снарядів, систем ППО та ракет великої дальності», — заявили у статті.



Як зазначається, список складається з трьох категорій Виконавці, Руйнівники та Мрійники.



До категорії «Мрійники» також потрапили голова європейської дипломатії Кайя Каллас, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер, Папа Римський Франциск, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і німецький бізнесмен Артур Менш.



До категорії «Виконавці» увійшли, зокрема:

- глава Кремля Володимир Путін;

- прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск;

- ексвіцепрем'єрка Іспанії та президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо;

- єврокомісар від Польщі у Європарламенті Пьотр Серафін;

- міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз;

- генеральний директор Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (IATA) Стефані Рісо;

- голова Європейської Ради Антоніу Кошта;

– генеральний директор з питань торгівлі Європейської Комісії Сабіна Вейанд.



У категорії «Руйнівники» опинилися: виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу Тереза ​​Рібера, лідерка ультраправої партії Франції Марін Ле Пен; віцепрезидент Європейської комісії Рафаель Фітто; депутат Європейського парламенту; член ультраправої партії Австрії Герберт Кікль, депутат Бундестагу Сара Вагенкнехт та політтехнолог Удо Золлеїс.