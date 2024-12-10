У Білорусь завезли «десятки російських ядерних боєголовок» – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Адміністрація президента Білорусі

У Білорусь завезли російські ядерні боєголовки. Про це під час робочого візиту до міста Борисов заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.



За його словами, йдеться про «десятки боєголовок».



«Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: «А, це жарт, ніхто нічого не ввіз». Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт – значить, вони «проґавили». Вони навіть не помітили, як ми їх сюди завезли», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що розміщення ракет «Орєшнік» у Білорусі кардинально не змінить ситуацію.