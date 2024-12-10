Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 11 грудня

11 грудня в Україні діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Нагадаємо, що в Україні скорочуються графіки відключень світла.