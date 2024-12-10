Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 11 грудня

11 грудня в Україні діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

07:00-08:00 – одна черга відключень;

08:00-20:00 – дві черги відключень;

20:00-22:00 – одна черга відключень.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соціальних мережах.



Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Нагадаємо, що в Україні скорочуються графіки відключень світла.