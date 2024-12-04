РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ

Російські війська готуються форсувати Дніпро та наступати на Херсон. Колаж: ТГ-канал «Донбас»

Російські окупаційні війська, мабуть, готують наступ на Херсон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у коментарі британському виданню Financial Times.

За даними видання, РФ планує посилити тиск на Україну до того, як Дональд Трамп повернеться до Білого дому. Тому російські військові готуються до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро.

«Росія хоче почати тут ще один наступ», — сказав Прокудін. Він додав, що РФ зібрала «300 човнів для перетину річки».

Представник загону «Південь» Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив виданню, що російські війська намагаються захопити річкові острови та підійти ближче до західного берега Херсона.

«Нещодавно вони здійснили великий наступ на острів Козацький на північний схід від міста поблизу Нової Каховки», — пише FT.

Раніше повідомлялося, що у листопаді російські військові вбили 17 та поранили 129 жителів Херсонської міської територіальної громади.